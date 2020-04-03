«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов десертов, которые готовятся за полчаса.

Творожно-сметанная запеканка





В это творожно-сметанное чудо влюбляешься с первой ложечки. У десерта изысканный вид несмотря на то, что готовится он из доступных продуктов.

Домашние палочки «Твикс»





Домашний «Твикс» — это находка для сладкоежек, причем делать их не так и сложно, и все проще, чем может показаться. Палочки получаются на вкус совсем как известный батончик.

Тирамису из каймачной сузьмы





Классический тирамису готовится с добавлением маскарпоне, но всегда можно изменить рецепт под вкусовые предпочтения. В этом рецепте используется каймачная сузьма, а сам десерт получается нежным с нотками йогурта и кофе.

Испанское суфле Crema Catalana





Crema catalana — это удивительный десерт, который покорит сочетанием мягкой прохладной середины и хрустящей корочки карамелизированного сахара.

Шоколадный пудинг в микроволновке





Домашний шоколадный пудинг обычно требует частого перемешивания на плите и нередко пригорает к кастрюле. Можно получить такой же вкусный пудинг, приготовив его в микроволновой печи, но при этом ничего не прилипнет к миске.

Творожный десерт





Этот десерт настолько нежный и однородный, все крупинки исчезают при его приготовлении, что невозможно понять, что он содержит творог. Можно подавать с малиной, орешками или украсить меренгой и какао.

Банановый десерт





Самое простое и вкусное, что можно приготовить из бананов — это десерт. Нежный, со сливочным вкусом, который украсит стол в любое время года.

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