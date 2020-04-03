«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов десертов, которые готовятся за полчаса.
Творожно-сметанная запеканка
В это творожно-сметанное чудо влюбляешься с первой ложечки. У десерта изысканный вид несмотря на то, что готовится он из доступных продуктов.
Домашние палочки «Твикс»
Домашний «Твикс» — это находка для сладкоежек, причем делать их не так и сложно, и все проще, чем может показаться. Палочки получаются на вкус совсем как известный батончик.
Тирамису из каймачной сузьмы
Классический тирамису готовится с добавлением маскарпоне, но всегда можно изменить рецепт под вкусовые предпочтения. В этом рецепте используется каймачная сузьма, а сам десерт получается нежным с нотками йогурта и кофе.
Испанское суфле Crema Catalana
Crema catalana — это удивительный десерт, который покорит сочетанием мягкой прохладной середины и хрустящей корочки карамелизированного сахара.
Шоколадный пудинг в микроволновке
Домашний шоколадный пудинг обычно требует частого перемешивания на плите и нередко пригорает к кастрюле. Можно получить такой же вкусный пудинг, приготовив его в микроволновой печи, но при этом ничего не прилипнет к миске.
Творожный десерт
Этот десерт настолько нежный и однородный, все крупинки исчезают при его приготовлении, что невозможно понять, что он содержит творог. Можно подавать с малиной, орешками или украсить меренгой и какао.
Банановый десерт
Самое простое и вкусное, что можно приготовить из бананов — это десерт. Нежный, со сливочным вкусом, который украсит стол в любое время года.
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Rustam Gatin
Это что из серии “сидим дома“? Щас побегу за творогом, сузьмой и бананами..