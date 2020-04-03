В Ташкенте начали устанавливать специальные контейнеры для утилизации медицинских отходов — масок, перчаток и других средств защиты от коронавируса, сообщил Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

В ведомстве отметили, что объем медицинских отходов в стране значительно увеличился из-за пандемии коронавируса. «Никогда прежде в нашей стране не использовалось так много марлевых масок, резиновых перчаток, средств защиты», — говорится в сообщении.

Из-за высокого риска заражения отходы медицинского происхождения нельзя смешивать с обычными бытовыми отходами.





С инициативой об установке контейнеров выступили предприятия альтернативной санитарии Mironshoh и Rahnamo, действующие в Мирабадском районе столицы, в сотрудничестве с проектом Hashar Week.

Контейнеры (всего 14) устанавливаются на площадках сбора отходов, принадлежащих Mironshoh и Rahnamo.