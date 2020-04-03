Делегация Узбекистана 27 марта провела видеоконференцию с представителями официальных кругов и бизнес-сообществ США. На ней обсуждались принимаемые правительством Узбекистана меры по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику, вступление в ВТО и продвижение экономической прозрачности и устранение коррупции в стране, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

От узбекской стороны в видеоконференции приняли участие заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а также руководители МИВТ, МИДа и причастных министерств и ведомств, от американской — представители Минторговли, Офиса торгового представителя (USTR), Госдепартамента, Американо-узбекской торговой палаты и ее членов-компаний Valmont, Procter&Gamble, CNH Industrial, ExxonMobil, Coca-Cola, General Motors и другие.

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках четвертого заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО и придание стране статуса развивающейся экономики для получения преференций на переговорах со странами-членами организации.

Кроме того, участники мероприятия обсудили выведение Узбекистана из-под действия поправки «Джексона Веника», «которая противоречит фундаментальным правилам ВТО по обеспечению „режима наибольшего благоприятствования в торговле“», отмечается в сообщении.

Поправка Джексона-Веника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека.

В ходе отдельного обсуждения планов правительства Узбекистана по реализации крупных инфраструктурных проектов в стране, американские компании выразили заинтересованность в их участии на условиях государственно-частного партнерства.