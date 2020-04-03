Синоптики Узгидромета подготовили обзор погоды в марте и рассказали, какой в Узбекистане ожидается апрель.

В этом году погода в марте была спокойной. В середине первой декады месяца наблюдалась волна холода с понижением температуры ночью до −3…−0, днем — до +3…+8 градусов. С начала второй декады температуры воздуха начала быстро повышаться и в отдельные дни достигала уже +23…28 градусов, что более характерно для конца апреля, чем для марта.

В первой половине марта дожди отмечались редко и были незначительными. Во второй половине месяца дожди выпадали чаще и в отдельные дни были довольно интенсивными. Так, в Ташкенте 21 марта за сутки выпало 20 мм, что составляет почти треть месячной нормы осадков.

В целом по сравнению с нормой март оказался на 1−3 градуса теплее обычного, а осадков по большей части территории выпало меньше среднемноголетних значений.

С началом апреля все больше чувствуется приход настоящей весны с ее погодным непостоянством, отметили синоптики.

Дожди в апреле, в основном, будут носить локальный характер. Так, 3 апреля дожди ожидаются лишь по северу республики — в Каракалпакстане и Хорезмской области. Затем, 4 апреля, дожди местами пройдут по юго-западным районам — в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях, а 5 и 6 апреля — по большей части территории, кроме северных районов и Ферганской долины. Температура воздуха в этот период будет в пределах +17…+22 градуса, в отдельные дни — до +23…+25 градусов.

После небольшого перерыва по Узбекистану вновь ожидается период с дождями, а затем до конца апреля сухие и теплые периоды будут сменяться неустойчивой погодой с выпадением дождей. Дожди все больше будут носить кратковременный характер и зачастую сопровождаться грозами и шквалистым ветром.

Дневная температура будет колебаться от +20…+25 градусов до +25…30, в последней декаде апреля — до +30…+33 градусов. В отдельные дождливые дни не исключено понижение температуры до +13…+18 градусов.

В целом, апрель, как ожидают синоптики, по температурному режиму будет близок к среднемноголетним значениям, местами на 1−2 градуса теплее обычного, и умеренно влажным.

В Узгидромете напомнили, что апрель в Узбекистане — один из наиболее осадочных месяцев в году. В прошлом году этот месяц стал одним из самых осадочных, а по ряду регионов — самым осадочным за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане.

Прогноз погоды на ближайшие дни