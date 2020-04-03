Агентство государственных услуг (АГУ) отреагировало на обращения предприятий, которые занимаются доставкой, касательно выдачи специального разрешения (стикера) для передвижения автомобилей.

Основатель и руководитель сервисов такси и доставки MyTaxi и Express 24 Акмаль Пайзиев 31 марта сообщил, что его компании не могут получить стикеры.

«Уважаемые клиенты, извините что ваши заказы в Express 24 задерживаются. Мы еще не смогли получить ни единого стикера, будучи самой большой компанией по доставке еды и продуктов в стране. Мы ждем, когда все владельцы крутых тачек получат свои стикеры», — написал тогда Акмаль Пайзиев. Позже, 3 апреля, предприниматель сообщил, что получил разрешения.

Основатель сетей общественного питания Les Ailes и Chopar Ахмад Мелибаев 2 апреля заявил, что ожидает получения стикеров третий день.

«Нас решили сломать окончательно? Третий день мы не можем работать хотя бы на доставку. Третий день бестолково ждем», — написал предприниматель в Facebook.

По его словам, в аналогичном положении оказались служба доставки Bringo, а также сети общепита Evos, Street 77, Barbeque Burger, кафе Pie Republic, фармацевтические компании и другие.

«Тем временем, рынок лихорадит. Таксисты с лицензией в разы повысили фиксу», — написал Ахмад Мелибаев. Предприниматель отметил, что по Ташкенту «с двумя пиццами на сидении» ездят автомобили Lexus, BMW и Malibu.

Ранее министр юстиции Русланбек Давлетов заявлял, что некоторые лица злоупотребляют исключениями, возят с собой две пиццы и говорят, что занимаются доставкой.

«Стикеры — не привилегия, а вынужденная мера»

В Агентстве государственных услуг заявили, что стикеры — не привилегия, а вынужденная мера в условиях жесткого карантина.

По данным АГУ, с учетом большого спроса работа в центрах государственных услуг организована в 24-часовом режиме.

Обычно новая услуга перед введением апробируется в течение 2−3 месяцев, разрабатывается регламент ее оказания, прорабатываются вопросы взаимодействия с другими организациями, проводится обучение персонала, рассказало агентство.

«В данном случае, новая услуга введена меньше чем за 12 часов, за одни сутки налажена работа онлайн-портала, для удобства пользователей отменено требование о наличии электронной цифровой подписи, привлечены работники, отпущенные домой в связи с карантином, в срочном порядке организовано их обучение. При этом порядок оказания услуги, утвержденный Специальной комиссией, начал действовать с 31 марта», — подчеркнули в АГУ.

За несколько дней поступило более 150 тысяч заявок. В процессе их обработки выдано 19,6 тысяч разрешений по всей республике, отказано в удовлетворении 46,4 тысячи заявок, самими заявителями отозвано 10 тысяч.

По данным АГУ, за день у всех центров госуслуг есть «объективная физическая возможность» рассматривать по 20 тысяч заявлений. Рассмотрение осуществляется совместно с представителями Министерства внутренних дел.

«Большое скопление людей, которое наблюдалось в первый день, в настоящее время практически исключено в связи с переходом полностью на работу в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Очередь в центр госуслуг Мирабадского района, 29 марта.

«Проблема курьеров: качество представляемых документов»

В агентстве отметили, что получение стикера — это официальная процедура, все документы должны быть поданы в соответствии с установленными требованиями. Каждый работник несет ответственность за рассмотрение заявок и полноту документов.

«В социальных сетях некоторые крупные курьерские фирмы и доставщики продукции написали жалобы, что они не могут получить стикеры, несмотря на то, что они крупные доставщики… Система не отличает крупную компанию от мелких. Если была бы такая возможность, однозначно претензии высказаны были бы со стороны мелких, и это обоснованно. Поэтому размер компании или „известность“ не имеет значения для центров государственных услуг», — подчеркивает АГУ.

Лишь в исключительных случаях по решениям Специальной комиссии могут выдаваться стикеры непосредственно Министерством юстиции вне системы центров госуслуг, что оговорено в самом протоколе комиссии, следует из заявления.

Кроме того, по данным агентства, у крупных курьеров значительные проблемы с документацией. «Ведь они всегда работали со своими доставщиками неформально, без заключения каких-либо договоров либо приказов о принятии на работу. Все в спешном порядке заключили договоры и приняли приказы (временные)», — заявило АГУ.

«Стоит ли полагаться в такой ситуации на честность заявителей, когда в социальных сетях сообщают о том, что отдельные организации начали за плату „устраивать на работу“ доставщиков. Как объективно определить, является ли на самом деле „доставщик“ реальным доставщиком? Следовательно, в утвержденном порядке указаны требования о необходимости представления трудовых книжек работников. Ни один доставщик не мог полностью удовлетворить данное требование», — сообщило агентство.

В АГУ считают неуместным прессинг в социальных сетях в этих сложных условиях.

Красивые номера и автотранспорт премиум класса

В центрах госуслуг не выдаются стикеры для автотранспорта премиум-класса или с красивыми номерами, даже если с формальной точки зрения они тоже являются равноправными участниками дорожного движения, подчеркнули в АГУ.

«По отказам на этом основании также имеются многочисленные жалобы. Тем не менее, подобные автотранспорты могут иметь стикеры: они могут принадлежать государственным или иным организациям, по которым приняты решения Специальной комиссии при Кабинете Министров (текстильные предприятия, промышленные, производственные и другие)», — следует из заявления.

АГУ просит граждан обращаться в агентство, если они знают о случаях, когда стикеры премиальным автомобилям выдавались необоснованно. После проверки разрешения могут быть аннулированы.

Автомобиль Chevrolet Malibu на улицах Ташкента в первый день введения ограничения на передвижение транспорта (30 марта).

Система против коррупции

С учетом высокого спроса на стикеры и риска коррупционных проявлений Министерство юстиции внедрило трехуровневую систему внутреннего контроля за процессом выдачи разрешений. Представители центрального аппарата агентства контролируют процесс в каждом центре, создан отдельный штаб по мониторингу за обоснованностью выдачи стикеров, также отдельный штаб организован в Минюсте под координацией отдела по борьбе с коррупцией, который следит за всем процессом и проверяет сомнительные решения о выдаче стикеров.

«Гоняясь за стикерами, многие забывают о главном. Стикеры — это не привилегия, они нужны для того, чтобы не допустить прерывания обеспечения наиболее острых нужд населения в условиях существенного сокращения движения автотранспорта на улицах городов», — отметили в АГУ.

Ранее АГУ сообщило, что соответствие вида деятельности (ОКЭД) перечню случаев, когда выдается разрешение на передвижение автомобиля, теперь определяется автоматически.