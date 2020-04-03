Человечество живет в непростое время, в момент, когда меняется привычный уклад жизни. Нынешняя ситуация, связанная с распространением коронавируса, стала апогеем этих изменений. В данном случае цифровые технологии становятся особенно востребованными во всем мире.

Очевиден и тот факт, что после завершения карантина многие отрасли экономики изменят вектор своего дальнейшего развития. В частности, в банковской индустрии однозначно следует ожидать скачка уровня цифравизации.

В подтверждение этого важен тот факт, что в рамках ежегодной премии Best Bank Awards международное деловое издание Asiamoney признало «Агробанк» «Лучшим цифровым банком в Узбекистане».

Эксперты издательства Asiamoney подчеркнули удобное и функциональное мобильное приложение банка, а также его прорывные проекты:

денежные переводы через приложение «Сбербанк-онлайн» на пластиковые карты «Агробанк»;

специальные онлайн-кредиты для юридических и физических лиц;

запуск кредитной карты.

Эксперты оценили то, что банк является новатором в реализации стратегии цифровой трансформации и развития дистанционных сервисов.

В это крайне сложное время карантина востребованность удаленных банковских сервисов наиболее высока. Сейчас 500 тысяч клиентов «Агробанка» используют банковское мобильное приложение. А это значит, что эти люди имеют возможность минимизировать риски при удаленном пользовании банковскими услугами.

Тем не менее, кризис не вечен. Когда-то он завершится, и шаги, предпринятые «Агробанком», позволят ему усилиться в конкурентной борьбе, а клиентам принесут чувство финансовой свободы.

На правах рекламы.