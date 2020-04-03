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4 и 5 апреля
Чем заняться дома
на выходных?
Мы отобрали для вас самые интересные сериалы, драмы и комедии, детективы и романы, а также написали несколько полезных материалов про то, как с пользой и не скучно провести это время.
Листайте вправо и вниз.
Что посмотреть:
ТОП-15 сериалов про подростков
Качественные сериалы, в которых каждый зритель, вне зависимости от возрастной категории, видит частичку себя в главных и второстепенных персонажах.
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Лучшие сериалы 2019 года, которые вы могли пропустить
Наша подборка поможет с легкостью сфокусироваться на нашумевших проектах и не задумываться о качестве картин.
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20 лучших фильмов 2019 года
Самые интересные и резонансные картины прошлого года.
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14 лучших фильмов 2018 года
2018 год был богат на кинопремьеры. Предлагаем вам вспомнить и посмотреть еще разок самые резонансные и интересные фильмы.
Вспомнить 2018...
Весеннее обострение или 15 фильмов о любви
Мы составили подборку из 15-ти разноплановых фильмов о сумасшедших отношениях, которая позволит взглянуть на одно из самых прекрасных чувств под другим углом.
Посмотреть о любви
5 фильмов, которые напомнят о лете
Мы подготовили подборку фильмов, которые напомнят о самых теплых моментах лета.
Время думать о лете
ТОП-6 фильмов про зловещий туман
Мы составили для вас подборку устрашающих и пронизывающих фильмов, в которых люди столкнулись с туманом, и тем, что он в себе скрывает…
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ТОП-10 сильных женщин в кино
Встречайте ТОП-10 сильных женщин в кино, чьи суперспособности состоят из: трудолюбия, силы воли и веры в мечту.
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ТОП-8 душераздирающих мелодрам
Восемь — знак бесконечности, поэтому эта подборка из восьми разноплановых душераздирающих мелодрам, способных тронуть даже самые каменные сердца.
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Онлайн-концерты и тренировки:
Зарубежные артисты дадут live-концерты: список
Ёлка, Звонкий, Софи Эллис-Бекстор и другие музыканты споют в прямом эфире.
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IOWA даст онлайн-концерт на сервисе Premier
Музыканты сыграют композиции с нового альбома #людимаяки и любимые песни группы на платформе Premier Life.
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Послушать альбом
Большой театр проведет онлайн-трансляции спектаклей на Youtube
Начало всех спектаклей в 21:00 по ташкентскому времени (в 19:00 по московскому времени).
Расписание
Zlotnikov Dance Centre проводит онлайн-тренировки
Ежедневно в 19:00 на странице в Instagram хореографы школы в прямом эфире будут проводить мастер-классы по различным танцевальным направлениям.
Посмотреть в Instagram
Тренировки от столичных фитнес-клубов
Ташкентские фитнес-центры начали на своих страничках в Instagram выкладывать видео с упражнениями.
Тренировки в Instagram
Как провести время с пользой:
Как правильно распаковать покупки и принять доставку
Рассказываем, как сделать заказ и принять доставку по правилам, оберегая себя и близких.
Посмотреть рекомендации
9 приложений для видеоконференций
Рассказывает о функциональных приложениях для того, чтобы организовать видеоконференцию. Для работы, для семьи, для друзей — все варианты в нашей подборке.
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Список магазинов Ташкента с доставкой на дом
Не знаете, где теперь купить одежду, косметику или технику в Ташкенте с доставкой на дом? Мы собрали все магазины в один список.
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Рестораны и кафе Ташкента, где можно заказать доставку во время карантина
Дополняем список заведений, где можно заказать вкусную еду с доставкой на дом.
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Плюсы карантина: бесплатные онлайн-курсы
Да-да, именно плюсы. Самый лучший вариант скоротать время — заняться саморазвитием. Множество ведущих университетов мира открыли свободный доступ к онлайн-курсам.
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Детки в клетке: чем заниматься с детьми на карантине.
Руководство для родителей
Воспитанники детских садов и школ отправились на досрочные каникулы, которые продлятся не меньше трех недель. Предлагаем подборку идей, как на время занять детей и направить их энергию в мирное русло.
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16 интересных Youtube-блогов о моде и красоте
Разбавляем серые будни карантина прекрасным: наш модный автор отобрала для вас самые полезные Youtube-каналы о моде и красоте. На русском и английском языках.
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9 самых долгих игр для ПК
Какими проектами скрасить геймерский досуг, на прохождение которых уходит до безобразия много времени? Сейчас подскажем!
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Мобильные игры с большим временем прохождения
В подборке нет каких-то новых игрушек — тут только те проекты, которые хорошо зарекомендовали себя на протяжении времени.
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Настольные игры, в которые можно играть не один раз и всей семьей
Представляем вашему вниманию пять увлекательных настольных игр, которые затянут вас на надолго, помогут сплотиться и радостно провести время.
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«План Б» для поклонников футбола
Профессиональные футболисты теперь играют в онлайн-режиме против друг друга на PlayStation в FIFA, а за матчами можно наблюдать в соцсетях.
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Что почитать:
5 лучших книг с непредсказуемой развязкой
Афиша подготовила для вас подборку романов с самыми «взрывоопасными» финалами, чтобы не скучать в период введения карантина. Итак, поехали!
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5 лучших самоучителей по английскому
Подборка самых эффективных самоучителей для тех, кто решил изучать английский язык с нуля.
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Мы подготовили для вас самую романтичную подборку книг в мире! Дисклеймер: возможно, понадобится дюжина платочков и большая коробка салфеток.
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Топ-5 лучших фэнтези-романов, о которых стоит знать
Представляем вашему вниманию лучшие романы, написанные в жанре фэнтези. Те работы, что навсегда попали в историю, став классикой мировой литературы.
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Читаем: 5 классных книжных новинок для детей
Трагичные истории о любви раскрывают автора психотриллеров Донато Карризи с новой стороны, и погружают читателя в мысли и рассуждения.
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Топ-7 самых популярных книг по кулинарии
Мы подобрали 7 самых «вкусных» книг, исходя из оценок критиков, пользователей Интернета, а также рейтингов от всевозможных изданий.
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