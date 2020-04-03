Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 6 и составляет 227, сообщило Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о выздоровлении 25 пациентов. Два человека скончались.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 6 и составляет 227, сообщило Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о выздоровлении 25 пациентов. Два человека скончались.
|В мире Статистика
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|1 013 157
|210 263
|52 983
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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