Главным обязательством страховой компании является своевременное страховое возмещение. Клиент должен быть уверен, что страховщик, которого он выбирает, надежный, и если произойдет страховой случай, заплатит ему возмещение.

НКЭИС «Узбекинвест» всегда стремится своевременно и качественно выполнять свои обязательства перед клиентами. Так, в период с 23 по 27 марта 2020 года компанией выплачено 326,4 млн сумов по восьми видам страхования.

Основная часть выплат приходится на обязательные виды страхования. Также произведены выплаты по страхованию потребительского кредита на сумму 29 млн сумов, транспортных средств — 118,5 млн сумов, от несчастных случаев — 960 тысяч сумов, лиц, выезжающих за рубеж — 18,2 млн сумов, рисков банка, связанных с кредитованием покупки транспортного средства — 6,5 млн сумов.

Эти показатели являются результатом того, что НКЭИС «Узбекинвест» уделяет большое внимание качеству обслуживания клиентов, демонстрируя при этом высокую степень ответственности перед застрахованными.

Где бы ни был человек — в путешествии, за рулем автомобиля или в своем доме — он всегда может положиться на «Узбекинвест».

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