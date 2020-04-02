Грузовому транспорту из Узбекистана разрешили пройти грузино-турецкую границу, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ради сокращения распространения коронавируса Турция ограничила въезд грузовиков на свою территорию. После этого, по данным радио «Озодлик», на пропускном пункте «Сарпи» скопилось более 150 фур, которые везли из Узбекистана в Турцию хлопок. Водителям целую неделю прожили в грузовиках.

«По итогам переговоров с ответственными министерствами и ведомствами Турции и Грузии данный вопрос решен положительно, — говорится в сообщении МИДа, — Согласно информации турецкой стороны, узбекские автоперевозчики могут въезжать на территорию Турции по истечению 14-дневного срока с даты выезда из Узбекистана».

Таможенное ведомство и Министерство торговли Турции подтвердили возобновление пропуска грузовиков с ночи 30 марта. Границу уже пересекли свыше 50 фур.

Ситуация находится на контроле посольств Узбекистана в Анкаре и Баку, которые поддерживают связь с водителями — гражданами Узбекистана, которые пережидают 14-дневный срок на межгосударственной границе.