Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции сообщило о запуске на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz) функции, которая автоматически определяет соответствие вида деятельности предприятия (ОКЭД) перечню случаев, когда выдается разрешение на передвижение транспортных средств.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе АГУ, за два часа система отклонила около 50 тысяч заявок.

По состоянию на 15:35 2 апреля поступило 130,1 тысячи заявок, выдано около 10 тысяч разрешений, отклонено 56,7 тысячи заявок.

Заявление на получение разрешения принимается только через ЕПИГУ. Услуга оказывается бесплатно. Статус заявки также можно узнать через портал, не посещая центр госуслуг.