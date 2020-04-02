В период пандемии коронавируса правительство Узбекистана ввело ряд ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. С закрытием пунктов общественного питания и торговых центров люди, задействованные в этих сферах, остались без работы. После приостановления междугородного транспортного сообщения граждане, ежедневно ездящие из регионов в города на наемную работу, потеряли источник заработка.

Еще до введения жестких карантинных мер власти начали готовиться к негативным экономическим последствиям. Был создан Антикризисный фонд объемом 10 трлн сумов. Часть этих средств направлена на поддержку населения. С 1 апреля планировалось на 10% увеличить число получателей пособий семьям с детьми до 14 лет, по уходу за ребенком до 2 лет и материальной помощи.

Сейчас в помощи нуждаются не только те, кто и раньше испытывал финансовые затруднения, но и тысячи трудоспособных граждан, которые потеряли работу из-за ограничений.

В редакцию «Газеты.uz» обратилась волонтер из города Чирчика Ташкентской области Луиза Каршибаева. По ее словам, с каждым днем количество запросов от людей, нуждающихся в помощи, увеличивается. Волонтеры не справляются с раздачей продуктов физически, а средств на обеспечение всех нуждающихся в помощи не хватает.

Фото: Луиза Каршибаева.

«В данный момент идёт шквал просьб о помощи. Мы не ищем нуждающихся, люди сами пишут нам в группу и просят помочь. У кого-то соседка старая бабушка, которой некому помочь, у кого-то родители живут у нас в Чирчике, а дети — в Ташкенте. Они просят помочь их родителям, так как сами выехать не могут», — рассказывает волонтер.

Похожая ситуация наблюдается во всех регионах. По словам волонтера из Ташкента Александра Грибановского, с введением ограничений на передвижение автомобилей доставить продукты нуждающимся стало сложнее. Многие волонтеры не могут получить разрешительный стикер для передвижения на автомобилях.

«Газета.uz» связалась с несколькими жителями Чирчика, потерявшими работу в связи с карантинными мерами и нуждающимися в помощи.

Асие 23 года. Она живет в махалле «Бирлик» вместе с шестью членами семьи, среди которых один пенсионер по возрасту, один по инвалидности, один ребенок полутора лет и трехмесячная девочка с инвалидностью, которая еще не начала получать пенсионные выплаты.

Муж Асии работал грузчиком на хлебозаводе, золовка — фасовщицей там же. Общий доход двух трудоустроенных членов семьи составлял около 1 млн сумов. С введением карантина они попали под сокращение. Теперь семья надеется лишь на пенсионные выплаты родителей, которые получают около 800 тысяч сумов ежемесячно.

Сбережений у семьи нет. Сейчас средства на исходе, продукты питания тоже заканчиваются. Пенсию свекор получит лишь в середине апреля.

По словам Асии, ее домочадцы обращались за помощью в махаллинский сход граждан, однако там заявили, что помощи пока нет. Продукты могут выделить только людям с инвалидностью, но свекру пока ничего не выделили.

Фото: Луиза Каршибаева.

Луиза Каршибаева рассказывает, что помощь нуждающимся волонтеры оказывают на свои средства и средства граждан и предпринимателей, жертвующих на помощь малообеспеченным в это сложное время.

Другая жительница Чирчика Мария рассказала «Газете.uz», что не работает с закрытия пунктов общепита. Женщина работала официанткой в Ташкенте. Супруг Марии имеет вторую группу инвалидности. У пары двое детей.

Раньше общий доход семьи составлял около 800 тысяч сумов. Откладывать с этой суммы не получалось. Сейчас семья живет на остатки пенсии мужа.

В махаллинском комитете женщине сказали, что помощи нет и попросили обратиться в хокимият Чирчика. В администрации города ответили, что помощь малообеспеченным оказывают махалли.

Луиза Каршибаева уверена, что махаллинские сходы граждан помогают гражданам по мере своей возможности.

«Председатель нашей махалли, где я живу, знает, что я занимаюсь волонтерством, и если есть какая-то сложная ситуация и нужно кому-то помочь вещами либо продуктами, она обращается ко мне. Было дело, я просила председателя нашей махалли составить мне списки многодетных и малообеспеченных семей по нашему району. Мы раздавали детскую одежду, обувь и канцелярские товары», — рассказала волонтер.

Не все люди, нуждающиеся в поддержке, обращаются в махаллинские сходы граждан даже после потери работы. Например, житель Чирчика Улугбек Эгамбердиев лично не сообщал о финансовых затруднениях своей семьи. Тем не менее, махаллинский комитет обеспечил его семью стандартной продуктовой корзиной.

Мужчина рассказал «Газете.uz», что занимался ремонтными и строительными работами в Чирчике, но c усилением карантина найти работу стало невозможно. Его супруга ездила на заработки в Ташкент. После прекращения транспортного сообщения со столицей женщина также потеряла источник дохода.

«Сбережений нет. Какие сбережения? Раньше когда совсем денег не оставалось, я продавал лишнюю птицу на птичьем базаре. Я развожу птиц. А теперь птичий базар закрыт, и я даже птицу не могу продать. Мы, взрослые, потерпим, а вот дочка маленькая, ей 6 лет. Она терпеть ведь не будет», — посетовал Улугбек Эгамбердиев.

Волонтер из Чирчика Максим Лычаков отмечает, что некоторые страны приняли решение выплатить своим гражданам пособие по безработице из-за финансовых издержек, которые люди несут во всем мире. О выигрыше такого решения для экономики ранее писал колумнист «Газеты.uz» Бехзод Хашимов.

Фото: Луиза Каршибаева.

Пресс-служба Министерства по поддержке махалли и семьи сообщила «Газете.uz», что в рамках поддержки малообеспеченных семей, престарелых и людей с инвалидностью ведомство выделило крупный рогатый скот 59 малообеспеченным семьям Ташкентской области, ветеранам войны 1941−45 годов, пенсионерам и 2800 семьям выданы продукты питания.

Кроме того, в региональными подразделениями министерства семьям выделили саженцы сельхозкультур и земельные участки для обеспечения занятости 14 молодых людей.

Министерство также оповещает граждан о необходимости соблюдения карантинных мер, раздает медицинские маски, организует передвижные аптеки и обеспечивает питьевой водой жителей отдаленных районов, отметили в пресс-службе.

С 1 апреля правительство ввело ограничения на оказание благотворительной помощи нуждающимся, чтобы снизить риск распространения вируса среди уязвимых групп. В столице и административных центрах регионов введен режим самоизоляции, а гражданам старше 65 лет запрещено выходить на улицу, кроме случаев крайней необходимости.

Поддержка уязвимых граждан теперь будет централизованно оказываться через Центр координации спонсорской деятельности при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

На брифинге в четверг заместитель министра по поддержке махалли и семьи Эльмира Баситханова сообщила, что за последние пять дней марта в министерство поступило почти 500 обращений, касающихся безопасности доставки продуктов пожилым, которые входят в группу риска. Кроме того, по ее словам, получено около 200 жалоб на то, что некоторые семьи получали помощь по несколько раз, в то время как другие нуждающиеся не получали ее ни разу.

Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом от 1 апреля Центр координации спонсорской деятельности разместился в павильонах Узэкспоцентра в Ташкенте.

Как сообщила Эльмира Баситханова, в первый день его работы спонсоры предоставили центру 5 тонн масла, 10 тонн лука, 5 тонн риса, 20 тонн макаронных изделий, 10,2 тонны картошки, 5 тонн сахара, 10 тысяч лицевых масок, 20 тысяч пар перчаток и 5000 одноразовых комбинезонов.

2 апреля в Ташкенте помощь, состоящую из 8 видов продуктов питания, должны получить 350 семей Ташкента. Для этого для каждого из 11 районов столицы выделено по 2 минивэна Damas.