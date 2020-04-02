В проведенном журналом AsiaMoney конкурсе «Лучший банк 2020 года» (Best Bank Awards 2020) «Узпромстройбанк» признан победителем в номинации «Лучший местный банк».

Эксперты издания, признав банк в качестве крупного кредитного учреждения в Узбекистане, проанализировали его деятельность за последние 12 месяцев. По данным Центрального банка Республики Узбекистан на 1 февраля 2020 года, активы выросли на 15,4% по сравнению с данным периодом 2019 года, и составили 35,4 трлн сумов.

Также сделан акцент на ребрендинговую работу банка в 2018 году — деятельность специально задействованного офиса SQB Premium и широкую инфраструктуру в масштабах государства.

«Несмотря на то, что банк верит в революцию цифрового банкинга, он продолжает развивать собственные обслуживающие структуры в качестве организации, имеющей наибольшую клиентскую базу в стране», — было отмечено редакцией издания AsiaMoney.

В сообщении AsiaMoney обращено особое внимание на значимость евробондов на сумму 300 млн долларов США, размещенных «Узпромстройбанком» в ноябре 2019 года на Лондонской фондовой бирже. Отмечено, что это стало прорывом для страны, став первым среди узбекских банков на мировом фондовом рынке.

Также аналитики дали высокую оценку кредитной политике банка, особо подчеркнув сотрудничество с международными финансовыми институтами, являющимися важным фактором в интеграции страны на мировом финансовом рынке.

Констатировано, что банк является основной корпоративной кредитной организацией. В частности, в 2019 году 49% кредитных ресурсов были выделены крупным предприятиям, 40% — субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, остальная часть — розничным клиентам.

«В Узбекистане очень широки возможности для развития бизнеса. И при содействии таких кредитных организаций, как „Узпромстройбанк“, несомненно, такие процессы еще больше ускорятся», — говорится в сообщении издания.

Best Bank Awards ежегодно по традиции проводится международным авторитетным финансовым изданием AsiaMoney среди банков государств Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом основной целью определена оценка активной деятельности банков каждой страны за последний год. Победители поощряются в таких номинациях, как «Лучший местный банк», «Лучший корпоративный и инвестиционный банк», «Лучший международный банк», «Банк, оказавший лучшие услуги малому и среднему бизнесу», «Лучший цифровой банк», «Лучший банк с точки зрения корпоративной социальной ответственности», «Лучший банк по оказанию микрофинансовых услуг».

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