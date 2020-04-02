Посольство Узбекистана в Москве прокомментировало информацию российских СМИ о том, что 31 марта из международного аэропорта «Домодедово» были выдворены около 300 трудовых мигрантов из Центральной Азии, желающих вернуться домой чартерными рейсами.

«Посольство Узбекистана в Москве опровергает факт скопления граждан Республики Узбекистан в аэропортах „Домодедово“ и „Жуковский“», — говорится в заявлении, распространенном информационным агентством «Дунё».

По данным дипмиссии, большая часть соотечественников, находившихся в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», уже вывезена в Узбекистан чартерными рейсами.

Около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле на время до организации следующих чартерных рейсов. Пока авиасообщение между странами остановлено.

«Им созданы все условия для проживания, организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт», — говорится в заявлении.

Как сообщили «Газете.uz» в посольстве в Москве, сейчас в аэропортах столицы России граждан Узбекистана нет. Все вопросы, связанные с размещением граждан в хостелах, решила дипмиссия.

Граждан, ожидавших чартеры, также поддержали Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана и авиакомпания Uzbeistan Airways.

Ранее посольство просило тех, у кого есть возможность оставаться в России, не покидать места временного или постоянного размещения и соблюдать карантинные меры, принятые российскими властями.

О выдворении мигрантов из «Домодедово» в ночь на 31 марта писала журналистка Галия Ибрагимова в своем Facebook. Несколько позже в этот же день ее репортаж о ситуации опубликовало РИА Новости. В нем говорится, что мигранты, выдворенные из «Домодедово», по уточненным данным, — граждане Таджикистана. Как отметили сотрудники аэропорта, утром их забрал на автобусе представитель местной таджикской диаспоры.