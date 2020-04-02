Президент России Владимир Путин объявил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы будут продлены до 30 апреля. Об этом он заявил во время телеобращения в четверг.

По его словам, нерабочая неделя, объявленная с 30 марта по 5 апреля, а также режим самоизоляции позволил России выиграть время для упреждающих действий, мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения.

«Нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше, какие будут наши решения. Подчеркну: принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране», — заявил президент.

Владимир Путин отметил, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, объявленный до 30 апреля период нерабочих дней может быть «пересмотрен в сторону сокращения».

В разных регионах России, сказал президент, разная ситуация с выявленными случаями COVID-19. Поэтому главы регионов до конца недели должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

Для наделения глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с коронавирусом издан указ президента.

Владимир Путин добавил, что как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

«В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством», — уточнил он.

С 30 марта Москва и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заболевших COVID-19, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим ввели большинство российских регионов. Чечня закрыла границы на въезд и выезд, Челябинская область — только на въезд.

На 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, 30 умерли.