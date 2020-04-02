Биотехнологическая дочерняя компания группы «БАТ» в США «Кентукки БиоПроцессинг» (далее — «КБП») разрабатывает потенциальную вакцину от COVID-19 и на данный момент проводит доклинические испытания. «БАТ» сможет производить от одного до трех миллионов вакцин в неделю, начиная с июня, если испытания пройдут успешно и будет оказана необходимая поддержка государственных органов.

«КБП» является коммерческой организацией, однако, она планирует осуществлять работу в рамках проекта по разработке вакцины от COVID-19 на некоммерческой основе.

Вакцина разрабатывается с помощью запатентованной быстро развивающейся технологии использования табачных растений от «БАТ», которая имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным способом производства вакцин:

Она потенциально безопаснее, так как выращенный табак не содержит патогенные микроорганизмы, которые провоцируют заболевания. Производство такой вакцины быстрее: компоненты вакцины из табачного сырья можно получить за 6 недель, в то время как с использованием традиционных методов это занимает несколько месяцев. Формула вакцины, разрабатываемая «КБП», остается неизменной при комнатной температуре в отличие от традиционных вакцин, которые зачастую можно хранить только при низких температурах. Потенциально человеку достаточно всего одной дозы вакцины, чтобы вызвать эффективный иммунный ответ в организме.

Американская дочерняя компания «БАТ» «Рейнолдс Американ Инк.» приобрела «КБП» в 2014 году с целью использования ее уникальных технологий экстракции табака для содействия дальнейшему развитию своей продукции нового поколения.

В 2014 году «КБП» попала в заголовки новостей как одна из немногих компаний, которые эффективно борются с лихорадкой Эбола, выпустив препарат ZMapp для калифорнийской компании «Мапп БиоФармасьютикалс» в партнерстве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок США (BARDA).

«КБП» недавно клонировала часть генетической последовательности COVID-19, что привело к разработке потенциального антигена — вещества, которое вызывает иммунный ответ в организме и, в частности, выработку антител. Затем этот антиген был помещен в табачное растение для размножения, и после сбора табачного листа антиген был очищен и в настоящее время проходит доклинические испытания.

На данный момент «БАТ» рассматривает варианты сотрудничества с государственными органами, чтобы как можно скорее начать клинические испытания своей вакцины. «БАТ» считает, что в сотрудничестве с государственными и коммерческими производителями, сможет производить от одного до трех миллионов вакцин в неделю.

Доктор Дэвид О’Райлли, Директор научно-исследовательского центра «БАТ», сообщил: «Мы сотрудничаем с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и советуемся с ними в отношении дальнейших шагов. Мы также связались с Министерством здравоохранения и социального обеспечения Великобритании и BARDA в США, чтобы предложить нашу поддержку и доступ к нашим исследованиям с целью ускорения разработки вакцины от COVID-19. Разработка вакцины — сложная и комплексная работа, но мы считаем, что совершили значительный прорыв с нашей запатентованной технологией использования табачного растения и готовы работать с правительствами и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь выиграть войну против COVID-19. Мы полностью согласны с призывом ООН к общесоциальному подходу к борьбе с глобальными проблемами. «КБП» уже довольно долгое время изучает альтернативные варианты использования табака. Одним из таких альтернативных применений является разработка вакцин на растительной основе. Мы стремимся внести свой вклад в глобальную инициативу по борьбе с распространением COVID-19 с помощью этой технологии".

В настоящее время это потенциальный кандидат на вакцину, а не вакцина или лекарство, поскольку компания находится на ранних стадиях процесса разработки. «БАТ» обладает богатыми знаниями и многолетним опытом в отношении табака и надеется, что ее дочерняя компания «КБП» сможет внести свой вклад.

О «БАТ»: «БАТ» — ведущая мультикатегорийная компания по производству потребительских товаров, основанная в 1902 году. Цель компании — создать лучшее будущее, снижая влияние бизнеса на здоровье потребителей, предоставляя им широкий выбор новой продукции с пониженным риском. Компания стремится инвестировать выручку от сигарет в разработку продукции нового поколения.

О «Кентукки БиоПроцессинг» («КБП»): «КБП», принадлежащая «БАТ», расположена в Оуэнсборо, штат Кентукки, где она начала свою деятельность в 2006 году. В январе 2014 года «КБП» была приобретена и стала автономной дочерней компанией «Рейнолдс Американ Инк.» («РАИ»), которая, в свою очередь, принадлежит «БАТ». Большое многоуровневое внутреннее пространство для выращивания растений, а также исследовательские и производственные лаборатории, чистые производственные помещения «КБП» по-прежнему находятся в Оуэнсборо.

«КБП» разрабатывает и внедряет процессы для превращения табачных растений в «фабрики биопроизводства», создающие сложные белки, которые иначе не могли бы появиться. Компания может выращивать, собирать и обрабатывать до трех миллионов табачных кустов, производящих белок, за производственный цикл, который обычно занимает около шести недель. Это очень быстро по сравнению с традиционными методами биопроизводства.

Компания использует лицензированные и запатентованные технологии для временного кодирования табачных растений с помощью генетических инструкций для производства необходимых белков. Растения выращивают в автоматизированной среде с контролируемой атмосферой, которую можно регулировать для оптимизации производства.

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