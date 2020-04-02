Индийская Cadila Pharmaceuticals создаст на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм» предприятие по производству фармацевтической продукции. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 30 марта, сообщила Norma.uz.

Компания планирует направить на реализацию проекта 50 млн долларов в течение пяти лет, из них не менее 10 млн долларов — на первом этапе в 2020—2021 годах. Предприятие должно будет обеспечить новыми рабочими местами 400 человек.

На предприятии, как ожидается, будет выпускаться 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Их будут регистрировать в ускоренном порядке без взимания сбора за удостоверение.