Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось еще на 15 и составляет 205, сообщило Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о выздоровлении 25 пациентов. Два человека скончались.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось еще на 15 и составляет 205, сообщило Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о выздоровлении 25 пациентов. Два человека скончались.
|В мире Статистика
|205
|25
|2
|932 605
|193 177
|46 809
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
Вчера, 20:43
Вчера, 17:22
Борис Халиков
хорошо бы статистику по регионам публиковать.
Клара Умархужаева
Когда же это закончится? Устала, сил нет (((
Cash Tayler
Уважаемая редакция газета.уз
Обращаюсь к Вам как постоянный Ваш читатель и поклонник Вашего ресурса.
У меня к Вам одна просьба:
Не могли бы Вы публиковать данные о заболевших коронавирусом в формате — общее число случаев, новых случаев за день, число выздоровевших, число оставшихся болеть? Так будет лучше видна динамика.
Просто когда Вы публикуете новость о том, что число заболевших коронавирусом превысило 200 человек и составляет 205, то мы, читатели, понимаем это как 205 больных.
Но, Вы ведь и публикуете данные о том, сколько выздоровело. Например последняя новость о том, что выздоровело 25 человек и, соответственно, больных на сегодня уже не 205, а как минимум на 25 меньше.
205 больных звучит так, как будто цифры только растут.
Но, по факту, в день заболевших может быть меньше, чем тех, кто уже выздоровел, а это может означать, что не все так плохо.
Спасибо Вам большое за внимание!
Елена Миронова
Про другие страны пишется подробно, а о нашей можно знать больше? Откуда больные и как заразились пишите, нам интересно знать, мы сидим дома с надеждой на улучшение обстановки
Zakir Niyazkulov
И у нас когда детальная информация будет ?