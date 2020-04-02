Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось еще на 3 и составляет 190. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось еще на 3 и составляет 190. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
|190
|12
|2
|932 605
|193 177
|46 809
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:03
Вчера, 22:29
Вчера, 21:42
Вчера, 20:55
Вчера, 20:23