Впервые в Узбекистане у покупателей есть возможность получить кредит на покупку автомобиля, не выходя из дома. Оформить кредит без необходимости присутствия в банке можно через мобильное приложение InfinBank.

Ставка по кредиту зависит от уплаченного первоначального взноса — чем он больше, тем меньше процентная ставка по кредиту.

Кредиты выдаются на покупку автомобилей Spark, Nexia, Lacetti, Tracker, Malibu, а также Trailblazer.

Процентная ставка 23,9% годовых:

при первоначальном взносе 35% на автомобили:

Spark 3 позиция АТ — срок 24 месяца;

Nexia 3 позиция АТ — срок 24 месяца;

Lacetti 1 позиция — срок 30 месяцев;

Lacetti 1 позиция с ГБО — срок 30 месяцев;

Trailblazer — срок 36 месяца.

при первоначальном взносе 25% на автомобили:

Tracker MT и AT — срок 36 месяцев.

Процентная ставка 18% годовых при первоначальном взносе до 50% сроком на 24 месяца:

Spark 3 позиция АТ;

Nexia 3 позиция АТ;

Lacetti 1 позиция;

Lacetti 1 позиция с ГБО;

Trailblazer;

Tracker MT/AT и Malibu — первоначальный взнос 40%.

Клиенты банка получают необходимую информацию через онлайн-приложение. После получения от банка положительного ответа по заявке, для идентификации и первоначальных платежей клиентам необходимо явиться в банк или его филиалы только после завершения периода карантина и ограничений.

Подробная информация в мобильном приложении InfinBank и в контакт-центре банка: (+998) 71−202−50−60.

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