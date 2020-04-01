Массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 в Узбекистане не планируется. Об этом на брифинге в среду сообщил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков.

«Это нецелесообразно и невозможно. Любое тестирование должно быть оправданным», — сказал он, отвечая на присланный вопрос.

«Налажено тестирование всех лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов и всех, кто был в контакте с больными коронавирусом. Это считается самым оптимальным методом тестирования», — сообщил Нурмат Атабеков.

На вопрос, когда будет объявлено завершение карантина, он ответил, что такое решение будет принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом. Это может произойти после того, как после регистрации последнего случая коронавируса еще 14 дней не будет зарегистрирован ни один больной.

Все мероприятия, которые проводит правительство Узбекистана, направлены на эту цель, подчеркнул Нурмат Атабеков.