Массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 в Узбекистане не планируется. Об этом на брифинге в среду сообщил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков.
«Это нецелесообразно и невозможно. Любое тестирование должно быть оправданным», — сказал он, отвечая на присланный вопрос.
«Налажено тестирование всех лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов и всех, кто был в контакте с больными коронавирусом. Это считается самым оптимальным методом тестирования», — сообщил Нурмат Атабеков.
На вопрос, когда будет объявлено завершение карантина, он ответил, что такое решение будет принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом. Это может произойти после того, как после регистрации последнего случая коронавируса еще 14 дней не будет зарегистрирован ни один больной.
Все мероприятия, которые проводит правительство Узбекистана, направлены на эту цель, подчеркнул Нурмат Атабеков.
Дмитрий Басов
Конец июня словом..
Борис Халиков
Абсолютно правильное решение! Именно так и должно быть. Китай так и остановил эпидемию.
Marcus Aurelius
Как же у нас любят паниковать, когда не надо и наоборот, демонстративно не обращать внимание на вопиющие проблемы.
В Белоруссии нет карантина от слова вообще, такое же количество заболевших и погибших, как в нашей стране. Как во многих других странах где нет карантина и жертвы одинаковы с другими схожими странами.