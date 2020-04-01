В Ташкенте 31 марта начались рейды по соблюдению карантинных мер при участии сотрудников Управление безопасности дорожного движения ГУВД столицы, Национальной гвардии и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД.





С 30 марта движение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями разрешено только со специальным разрешением (стикером) и только в специально обозначенных случаях.

В рамках рейдовых мероприятий с 20:00 вечера 31 марта по 7:00 утра 1 апреля в столице установлено 168 водителей без стикера, выдаваемого Агентством государственных услуг при Министерстве юстиции.

Водители без специального разрешения оштрафованы по части 2 статьи 54 Кодекса об административной ответственности (Нарушение правил борьбы с эпидемиями), а автомобили — помещены на штрафплощадку.

Ранее были выявлены и других нарушения карантинного режима — в Мирабадском районе владелец интернет-клуба продолжал работу, сообщил телеканал «Узбекистан 24». На видео мужчина выражался нецензурными выражениями и не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов. Решением суда предприниматель был арестован на 10 суток.

Ранее сообщалось, что несколько компаний обратились за разрешением на передвижение автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz, BMW, Lexus и другие) для оказания услуг доставки. Глава Агентства госуслуг назвал этих предпринимателей «бессовестными и пронырливыми».

«Газета.uz» писала, что в первый день ограничений на движение транспорта в Ташкенте продолжали ездить автомобили, хотя их и стало заметно меньше. Кроме того, инспекторы УБДД не штрафовали водителей, но разъясняли им, что без стикера ездить запрещено.