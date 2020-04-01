Финтех компания PAYMO решила поддержать предпринимателей, чей заработок оказался под угрозой из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса в мире. Компания предоставляет возможность бесплатно создавать и запускать интернет-магазины во время карантина. Бесплатная услуга будет доступна в течение трех месяцев.

«Приостановление предпринимательской деятельности и карантин негативно сказывается на бизнесе. Мы готовы поддержать предпринимателей в это сложное для нас всех время, предложив инструмент для продаж в интернете. Магазины техники, одежды, ювелирных изделий, подарков и других товаров смогут буквально за два-три дня запустить свой сайт в интернете без особых навыков и специального штата IT-специалистов. Не нужно покупать хостинг, разрабатывать сайт и интегрировать его с платежными сервисами — мы предоставляем комплексную платформу. У кого нет своего домена — мы выделим его на нашем укороченном *.pays.uz», — рассказал Ильхом Идиев, директор компании PAYMO.

Ни для кого не секрет, что пока люди вынуждены оставаться дома на карантине, единственным выходом из ситуации становится онлайн-среда: обучение, шопинг, общение, оплата по счетам. В условиях карантина новыми технологиями научатся пользоваться даже те, кто по какой-то причине боялся этого делать. По прогнозам экспертов, рынок онлайн-сервисов будет актуальным и после пандемии.

Существует масса преимуществ интернет-магазина для бизнеса, главные из которых — возможность продавать без географических ограничений, лояльность клиентов, узнаваемость бренда. Для покупателей же интернет-магазины удобны своей доступностью — товары можно купить в любой момент. Еще одно из основных преимуществ интернет-магазина от PAYMO в том, что он интегрирован с платежным сервисом. Это позволит принимать платежи на сайте с банковских карт UzCard и HUMO в любое время суток.

Также компания ведет переговоры по интеграции интернет-магазина со службами доставки, что еще больше расширит функциональные возможности системы.

PAYMO — международная финтех компания, имеющая представительства в России, Казахстане и Узбекистане. PAYMO Uzbekistan внедряет комплексные решения в сфере электронной коммерции для банков и бизнеса.

Предприниматели, желающие открыть для себя онлайн-продажи, а также получить подробную информацию, могут связаться с представителями компании по телефону: (+998) 71−231−19−00.

Демо-версии интернет-магазинов доступны по ссылкам: demo.pays.uz и demo1.pays.uz.

Сайт: paymo.uz/business

На правах рекламы.