Хоким Пайарыкского района Самаркандской области Дилшод Мусинов находится на карантине, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе районной администрации.

14 марта хоким отправился в служебную командировку в Турцию. На следующий день был зарегистрирован первый случай коронавируса в Узбекистане, а с 16 марта был объявлен ряд ограничительных мер.

«Ситуация была неожиданной. 22 марта он вернулся в Узбекистан. Согласно постановлению Кабинета Министров, прибывшие из других стран помещаются на двухнедельный карантин в специально отведенное медицинское учреждение», — сообщили в хокимияте.

Дилшод Мусинов находится в санатории «Ситораи Мохи Хоса» в Бухаре. «Он работает дистанционно, поручения заместителям дает по телефону», — отметили в администрации.

Ожидается, что глава района будет выписан из карантина 5−6 апреля.