«Капиталбанк» начал дистанционный выпуск всех типов пластиковых карт с доставкой на дом. Эта функция добавлена в последнем обновлении мобильного приложения Apelsin. Теперь любой желающий — даже не клиент «Капиталбанка» — может скачать на свой телефон Apelsin, заказать любую банковскую карту «Капиталбанка» и получить на дом курьером.

Скачать Apelsin можно здесь

Карты VISA пока можно заказать в четырех регионах: Самарканд, Термез, Бухара и Ташкент. Карты HUMO выпускаются только в Ташкенте, а UzCard можно получить во всех регионах, где представлены филиалы «Капиталбанка»: в Ташкенте, Ургенче, Намангане, Фергане, Коканде, Самарканде, Андижане, Термезе, Бухаре и Нукусе. Сейчас функция доступна в мобильном приложении для Android, а обновление Apelsin для iPhone выйдет в течение двух недель.





Кроме этого, теперь приложение позволяет оплачивать перечислением любые квитанции с помощью функции «Оплата по реквизитам». Раньше это можно было сделать только в отделении банка. Сейчас же можно перевести деньги на счет организации прямо со смартфона — без похода в банк. После оплаты приложение выдаст цифровой мемориальный ордер, подтверждающий перевод средств. С «Оплатой по реквизитам» можно также погашать задолженности и делать выплаты по кредитам. Воспользоваться функцией смогут верифицированные пользователи Apelsin, которые уже стали клиентами «Капиталбанка». Сейчас функция «Оплата по реквизитам» предоставляется бесплатно.

А для тех, кто еще не стал клиентом «Капиталбанка», рецепт прост: заказать на дом любую карту «Капиталбанка» онлайн. Став клиентом банка, можно подключить новую карту к Apelsin и пользоваться приложением в полной мере.

Также пользователи Apelsin могут скидываться со своих карт, например, за общий счет в ресторане или на подарок коллеге в день рождения. В приложении можно открыть сбор средств и установить сумму, которую нужно собрать. Apelsin сгенерирует ссылку, пройдя по которой другие пользователи смогут скинуть свою часть денег.

Если же нужно перевести деньги с карты на карту, то теперь это можно сделать не только по номеру карты, но и по номеру телефона. А чтобы перевести деньги на карту Humo, больше не нужно вводить никаких данных — достаточно приложить карту к смартфону и устройство само считает данные карты. Таким же образом можно добавить новую карту Humo в Apelsin.





По просьбам пользователей разработчики добавили ночную тему и возможность поставить на фон изображение из собственной галереи. Также в новом релизе появилась программа лояльности. Подробности появятся скоро.

Скачать мобильное приложение Apelsin можно по ссылке.

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