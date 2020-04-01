В марте прирост среднего уровня потребительских цен и тарифов за месяц составил 1,3%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

За январь-март цены и тарифы на потребительском рынке в среднем повысились на 2,8%. По отношению к марту 2019 года цены и тарифы увеличились на 13,6%.

Лидерство по росту цен и тарифов принадлежит продовольственным товарам, которые в марте подорожали на 1,9%, в то время как непродовольственные товары прибавили в цене на 0,9%, а услуги — 0,8%.

В целом за первый квартал года уровень цен на продовольственные товары повысился на 4,3%, непродовольственные товары — на 1,7%, услуги — на 1,5%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров наиболее значительно за месяц цены повысились на плодоовощную продукцию (5%), мясо, птицу и рыбу (1,7%), масло и жиры (1,3%), хлебопродукты (1,2%) и молочные продукты (1,1%). Общественное питание за месяц стало дороже на 1,6%, с начала года — на 2,5%.

Из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) выше, чем на другие товары данной группы, был отмечен рост цен на фасоль (4,1%), маш (3,4%), горох (2,1%), гречиху (1,9%), муку (1,5%), вермишель, рис и сечку (1,2%).

Из основных видов мясных продуктов наиболее значительно в марте цены повысились на баранину — на 3,1% (с начала года — на 6,2%), говядину (кроме бескостного мяса) — на 1,8% (4,8%), бескостную говядину — на 1,5% (5,1%), куриные окорочка и голень — на 1,5% (0,5%), прочее мясо птицы — на 1,4% (снижение с начала года — на 1,2%), живую и охлажденную рыбу — на 1,4% (рост цен за квартал на 5,2%).

Яйца за месяц стали дешевле на 3,5%, а с начала года уровень цен на них снизился на 2,8%.

Свежее молоко за месяц прибавило в цене на 1,9% (за январь-март — на 3,8%), сузьма — на 1,3% (2,4%), сливки — на 1,2% (2,6%), кефир и простокваша — на 1,1% (3,1%).

Цены на сахар в марте повысились на 0,7% (с начала года — на 1,3%). Кондитерские изделия в среднем прибавили в цене на 1,3% (2,2%), кофе и чай — на 0,5% (1%), другие пищевые продукты (соль, специи, приправы, соусы и другие) — на 0,7% (1,1%).

Из масложировой продукции в марте растительные масла, животные и топленые жиры за месяц стали дороже на 1,3%, сливочное масло — на 1,1%, маргарин — на 1,2%. С начала года эта продукция в среднем подорожала на 2%, в том числе животные и топленые жиры — на 3,6%, сливочное масло — на 2,7%, маргарин — на 2,2%, растительные масла — на 1,8%.

Из плодоовощной продукции, которая за месяц подорожала на 5%, наиболее выраженным был рост цен на чеснок (26,6%), лимоны (16,9%), помидоры (10,9%) и картофель (10,6%). Снижение цен зафиксировано на свежие, а также соленые и маринованные огурцы (на 1,4% и 0,1%).

Из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров наиболее значительный рост цен отмечен на личный транспорт (6,9%, в том числе на наблюдаемые виды легковых автомобилей — в среднем на 8,7%) и табачную продукцию (4,1%). Строительные материалы за месяц подорожали на 0,9%, одежда, ткани и пряжа на 0,8%, обувь — на 0,7%, основные бытовые товары и электроприборы — на 0,3%.

Печатная продукция продолжает удерживать лидерство по росту цен относительно декабря 2019 года (11,9%), а в годовом выражении значительнее других подорожало горючее для автомобилей (20,4%).

Из наблюдаемых видов платных услуг населению значительнее других в марте подорожали услуги образования (3,2%), в том числе за счет увеличения на 7% контрактной платы за обучение в государственных вузах, в то время как повышение стоимости других наблюдаемых услуг в сфере образования не превысило 1,1%. Медицинские услуги за месяц стали дороже на 1,8%, бытовые — на 0,9%, услуги пассажирского транспорта и по отдыху — на 0,8%.

В целом за первые три месяца существеннее других подорожали услуги по отдыху (5,5%), образования (3,4%) и бытового характера (2,9%).