31 марта компания Huawei опубликовала годовой отчет за 2019 год, отражающий высокие показатели деловой активности. Выручка компании от продаж по всему миру в 2019 году приблизительно составила 123 млрд долларов США, что на 19,1% больше показателей предыдущего года.

Чистая прибыль Huawei достигла 9 млрд долларов США, а объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, превысил 13,1 млрд долларов США, продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года. В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в НИОКР 15,3% своей выручки за 2019 год, или 18,86 млрд долларов США. Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 85,9 млрд долларов США.





«2019 год был выдающимся годом для компании Huawei. Несмотря на колоссальное давление извне, наша команда уверенно двигалась вперед, сосредоточившись исключительно на том, чтобы приносить больше пользы клиентам. Мы много работали над тем, чтобы завоевать их уважение и доверие, равно как и уважение и доверие наших партнеров по всему миру. Наш бизнес остается стабильным», — отметил Эрик Сюй, действующий генеральный директор компании.

В 2019 году бизнес-группа Huawei Carrier заняла ведущие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие передовых технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами — операторами связи — создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. Решение Huawei для базовых станций RuralStar позволяет эффективно справляться с проблемами покрытия в сельской местности. В настоящее время оно применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн жителей удаленных районов мобильным интернетом. В 2019 году выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 42,5 млрд долларов США.

Бизнес-группа Huawei Enterprise продолжает помогать клиентам из множества разных отраслей осуществлять цифровую трансформацию и закладывать фундамент цифрового мира. Свыше 700 городов и 228 компаний из списка Fortune Global 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации.





В 2019 году компания Huawei анонсировала новую стратегию в сфере компьютерных вычислений, нацеленную на подготовку плодородной почвы для будущего роста и процветания интеллектуального мира. В рамках этой стратегии компания представила наиболее быстрый в мире ИИ-процессор Ascend 910 и кластер Atlas 900, призванный ускорить обучение ИИ. В 2019 году выручка от продаж компании Huawei в сегменте корпоративных решений достигла 12,8 млрд долларов США, что на 8,6% выше показателя предыдущего года.

Бизнес-группа Huawei Consumer по-прежнему устойчиво растет — поставки смартфонов за прошлый год составили 240 млн единиц. Компания сообщает об успешном продвижении в области разработки экосистемы «Искусственный интеллект на все случаи жизни» (Seamless AI Life). Экосистема охватывает все возможные варианты применения и различные устройства, в том числе персональные компьютеры, планшеты, носимую электронику и интеллектуальные дисплеи. В 2019 году выручка бизнес-группы Huawei Consumer возросла на 34% по сравнению с прошлым годом, составив 66,9 млрд долларов США.

«В будущем внешнее окружение будет становиться только сложнее. Нам нужно и далее повышать конкурентоспособность своей продукции и услуг, продвигая открытые инновации и принося больше пользы нашим клиентам и обществу в целом. Это единственный способ воспользоваться историческими возможностями, которые предоставляют нам цифровая и интеллектуальная трансформация отраслей промышленности, и поддерживать устойчивый рост в долгосрочной перспективе», — предостерегает Эрик Сюй.

Все финансовые показатели в годовом отчете за 2019 год были проверены KPMG — международной аудиторской фирмой «Большой четверки». Годовой отчет за 2019 год доступен для скачивания по ссылке.

Курс доллара США взят по состоянию на 31 декабря 2019 года: 1 доллар США = 6,9840 юаней.

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