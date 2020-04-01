31 марта 212 граждан были выписаны из карантина в санатории «Чаткал» в Бостанлыкском районе Ташкентской области и отправлены по домам. Они находились под наблюдением врачей после прибытия из Южной Кореи 15 марта, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Администрация Ташкента опубликовала видеоролик с медицинскими работниками, танцующими под музыку перед уезжающими.

Как сообщила «Газете.uz» представитель санатория «Чаткал» Сурайё Бакирова, танцы стали отражением радостного настроения медперсонала после получения отрицательных результатов тестов.

«Кроме того, мы хотели проводить с хорошим настроением сограждан, которые пробыли здесь 14 дней вдали от дома», — сказала она.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе МВД, по состоянию на 9:00 1 апреля в Узбекистан прибыли 132408 граждан из эпидемиологически неблагоприятных стран, 21890 находятся на карантине в медицинских учреждениях, 75147 — дома, а еще 21415 были выписаны после двухнедельного карантина.