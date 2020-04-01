Уголовное дело за распространение недостоверной информации о коронавирусе возбуждено против депутата Кокандского городского кенгаша, руководителя частного предприятия Х. Н. (1979 г. р.), сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

В сообщении отмечается, что 28 марта Х. Н. распространил в Telegram-группе аудиозапись с недостоверной и выдуманной информацией о том, что в Коканде у двух граждан выявлен коронавирус и они взяты на карантин.

По данному факту прокуратурой Коканда 31 марта, с согласия кенгаша, в отношении Х. Н. возбуждено уголовное дело по статье 244−5 Уголовного кодекса (распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций). Ведутся следственные действия.

26 марта президент подписал поправки в законодательство, предусматривающие в том числе уголовное наказание за распространение ложной информации в условиях эпидемии.