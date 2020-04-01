1 апреля университет AKFA начал прием заявок на 2020−2021 учебный год. Процесс будет проходить полностью в онлайн-формате до 15 июня. Пройти регистрацию можно по ссылке.
Чтобы подать документы, потребуется всего пять минут. Как это сделать, можно посмотреть в видеоинструкции.
Учебное заведение планирует принять 100 студентов на медицинский факультет. Пока действует только одно направление.
В университете преподают высококвалифицированные профессора и педагоги из-за рубежа. Обучение ведется на английском языке и длится шесть лет. Образовательный процесс включает двухлетний курс медицинской подготовки и четырехлетний курс медицинского обучения. Учебный процесс организован в сотрудничестве с университетом Гачон (Республика Корея).
Для заявки необходимо отправить следующие документы в электронном виде:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ о среднем или среднем специальном образовании — диплом либо аттестат об окончании школы;
- IELTS (минимум 5,5 балла) или его эквивалент TOEFL.
Более подробную информацию можно узнать на сайте и официальных страницах в соцсетях.
Сайт: akfauniversity.org
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