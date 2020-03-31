Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для народов всего мира. В новейшей истории человечество еще не сталкивалось с такой кризисной ситуацией. В Узбекистане под руководством президента своевременно приняты важные решения и безотлагательные меры.

На состоявшемся 26 марта под председательством главы государства видеоселекторном совещании, посвященном вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции, были разработаны масштабные меры, направленные на ограждение общества от последствий пандемии.

Коллектив «Узпромстройбанка», который вносит свой вклад в обеспечение социально-экономической стабильности страны, укрепление тесного сотрудничества с инициативными клиентами, мобилизует все силы и потенциал на пути сохранения доверия клиентов в столь сложной ситуации.

Прежде всего, в целях строгого соблюдения разработанных правительством правил карантина в головном офисе банка организован специальный штаб. Взята под строгий контроль работа, осуществляемая в этом направлении в филиалах.

В обслуживающих офисах постоянно проводится дезинфекция, сотрудники обеспечиваются защитными средствами. Посещающим банк клиентам также раздаются медицинские маски, они дезинфицируются антисептическими средствами.

Продлеваются сроки погашения кредитов, полученных в банке субъектами предпринимательства и физическими лицами, которые из-за распространения инфекции коронавируса временно приостановили деятельность, столкнулись с финансовыми трудностями.

Также ввиду нынешней эпидемиологической обстановки банком еще более усилена работа по предоставлению дистанционных услуг и продукции. Для большинства клиентов предоставлены льготы в доступе к услугам «Банк-клиент» и «Мобильный банк». Активизирована разъяснительная работа в средствах массовой информации и социальных сетях о значении действующих интерактивных услуг и продукции.

Для удовлетворения финансовой потребности людей на карантине внедрено предоставление онлайн-микрозайма. Такие кредиты предоставляются владельцам пластиковых карт, выпущенных банком на основе проекта «Заработная плата», через мобильное приложение UzPSB Mobile, без залога и гарантий в считанные минуты.

Согласно поручениям правительственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса руководители организаций временно приостановили непосредственный прием населения.

В соответствии с этим, «Узпромстройбанком» налажена дистанционная система обращений юридических и физических лиц. Обращения в интерактивной форме принимаются через e-mail банка, телефон доверия: (+998)78−120−45−01 и call-центр: (+998) 71−200−43−43.

Единая система в деле противодействия данной вирусной войне — это не только задача государства или определенной организации, но и социальный призыв, направленный на необходимость самозащиты каждого.

Следовательно, будет целесообразным, если все сплотятся вокруг правительства на пути скорейшего устранения заболевания и будут строго соблюдать установленные правила.

«Узпромстройбанк» выражает искреннюю благодарность клиентам, оказавшим доверие. Это является чрезвычайно важной и высокой оценкой для всего коллектива банка, воодушевляет их на пути создания новшеств и придает сил и энергии.

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