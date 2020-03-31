Узбекистан закупил в Китае 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса и 50 тысяч защитных комбинезонов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Кабинета Министров.

Тесты и средства защиты были доставлены в страну 28 марта, общий вес груза — около 20 тонн. Этим же рейсом доставлена гуманитарная помощь от Китая на 2,5 млрд сумов, в нее вошли различные медицинские изделия.

Во вторник, 31 марта, ожидается поставка в Узбекистан закупленных медицинской техники и защитных средств для борьбы с коронавирусом на 16 млрд сумов. Еще один такой груз ожидается в Узбекистане 3 апреля — на 45 млрд сумов.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству закупить 300 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.