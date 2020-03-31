Действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа сохраняются до конца текущего года. Об этом сообщило Министерство финансов Узбекистана.

Повышение ставок планировалось с 1 апреля в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020 год.

Напомним, с 26 марта компания «Узбекнефтегаз» снизила цены на импортный бензин Аи-92 (на 200 сумов). В начале марта подешевело импортное дизельное топливо (также на 200 сумов).