Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о полном выздоровлении восьмой пациентки от коронавируса. Ее проводили на реабилитацию.

Женщина прибыла в Ташкент 14 марта рейсом Лондон-Ташкент. 16 марта у нее была выявлен COVID-19. За прошедший период ее полностью вылечили в клинике Научно-исследовательского института вирусологии.

При этом состояние 59-летнего пациента в Ферганской областной инфекционной больнице ухудшилось до стабильно тяжелого. У него выявили коронавирус 24 марта, когда он прибыл из Саудовской Аравии после совершения умры.

Мужчина состоял на диспансерном учете из-за хронической дыхательной недостаточности (ДН) и гипертонии. У него сейчас наблюдается вторая степень ДН. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Минздрав рассказал, в каких областях Узбекистана проходят лечение пациенты с коронавирусом. Среди них есть как те, кто вернулись из-за рубежа, так и тех, кто заразился от них уже внутри страны.











