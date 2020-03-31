Компания Pest Control предлагает большой ассортимент работ по уничтожению вредителей и бактерий, таких как дезинсекция, дератизация и дезинфекция. Выполнение работ любой сложности предоставит максимальный комфорт как работникам офисов и магазинов, так и членам семьи при обработке. При проведении процедур ремонт в помещении не портится, ведь европейские производители препаратов уделяют особое внимание всем тонкостям работы в помещениях. Все аппараты Pest Control, которые опрыскивают химические реагенты под высоким давлением, укомплектованы по последнему слову техники.





Профилактическая дезинфекция осуществляется независимо от выявления инфекционных больных с целью предупредить возникновение заболеваний. Она предусматривает перерыв механизма передачи, как правило, не одного заболевания, а группы болезней, имеющих одни и те же факторы передачи.





Pest Control — это профессиональный подход к решению проблем с патогенными микробами, насекомыми и грызунами с помощью безвредных для человека препаратов.





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