Директор Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана Халилилло Турахужаев обратился к предпринимателям, подающим заявки на получение специального разрешения на передвижение транспорта для автомобилей премиум-класса. Он назвал их «бессовестными и пронырливыми» предпринимателями, которые наносят ущерб репутации бизнеса.

В период карантина разрешение на передвижение выдается на автомобили предпринимателей, занимающихся производством и реализацией продуктов питания, а также транспорт предприятий общественного питания, используемый для услуги доставки. Количество таких заявок уже превысило 30 тысяч.

Ряд компаний подал документы на выдачу разрешения на автомобили BMW X7, модели Lexus, Mercedes-Benz и других марок для курьерской доставки.

«Водители предъявляют приказ работодателя о регистрации в качестве курьера», — написал Халилилло Турахужаев.

Директор Агентства госуслуг задался вопросом, как совесть позволяет предпринимателям заниматься такими делами, когда страна переживает трудности. Он предложил владельцам премиальных авто помочь нуждающимся семьям.

По его словам, сотрудники центров госуслуг сталкиваются с трудностями при оценке достоверности каждого документа.

«Именно из-за таких „уважаемых“ людей лица, действительно занимающиеся доставкой продовольственных товаров, лекарств и хлебопродуктов, не могут своевременно получить разрешение», — написал Халилилло Турахужаев.

Глава АГУ напомнил об уголовной ответственности за подделку документов и призвал всех граждан не забывать о человечности и думать об окружающих.

На момент подготовки новости обращения на получение разрешения через Единый портал госуслуг подали около 70 тысяч человек. Обработано более 3000 заявок, отклонено — свыше 1200.