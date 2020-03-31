В настоящее время в Ташкенте, Каракалпакстане и областях Узбекистана под медицинским наблюдением в связи с опасностью распространения коронавируса находятся более 90 тысяч человек, сообщил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков.

«Не исключено, что среди них также может быть выявлена болезнь. Это означает, что возбудитель болезни циркулирует по всей территории страны. Каждый из нас должен соблюдать предосторожность, ограничивать себя от общения с другими», — сказал он.

«Ограничивая общение с другими, мы не даем заболеванию передаваться от одного человека к другому», — подчеркнул Нурмат Атабеков, призвав всех жителей ответственно относиться к карантинным мероприятиям и по возможности оставаться дома.

По озвученным им данным, число выявленных в стране случаев COVID-19 на утро вторника составило 158. У 22 пациентов, проходящих лечение в клинике НИИ вирусологии, наблюдается пневмония, состояние 5 человек тяжелое, из них у 2 — сравнительно тяжелое.