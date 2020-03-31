Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 9 и составило 167, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Утром 31 марта сообщилось о восьми новых случаях.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 9 и составило 167, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Утром 31 марта сообщилось о восьми новых случаях.
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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