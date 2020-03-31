Министерство здравоохранения, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и UZINFOCOM запустили Telegram-бот Coronavirus Yordam по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе UZINFOCOM.

В боте, доступном на узбекском и русском языках, можно в онлайн-режиме получить консультацию врача по COVID-19.

«Более 100 врачей круглосуточно консультируют в Telegram. Консультанты также доступны по телефонному номеру 1003, но емкости колл-центра меньше, чем у мессенджера», — говорится в сообщении.

На официальном сайте Минздрава coronavirus.uz также стало возможным пройти опрос на определение наличия признаков коронавируса.