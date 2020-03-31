Для того, чтобы клиенты «Агробанка» оставались дома в течение периода карантина и могли удаленно решить все банковские вопросы, «Агробанк» начинает принимать обращения от физических и юридических лиц только режиме онлайн.
Дополнительную информацию можно получить на официальных страницах банка в соцсетях и по телефону: (+998) 71−203−88−88.
Телефон доверия: (+998) 71−150−67−40.
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