Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 и составляет 158, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция выявлена у 2 жителей Намангана, бывших в контакте с пациентом, прибывшим 12 марта из Турции, 2 жителей Навои (мать и ребенок), бывших в контакте со скончавшимся 28 марта пациентом, а также 4 жителей Ташкента, также бывших в контакте с зараженными коронавирусом.

Как сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков, у 22 пациентов в настоящее время наблюдаются симптомы пневмонии, состояние 5 пациентов тяжелое, из них у 2 — сравнительно тяжелое.