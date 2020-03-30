Страховая компания «Узбекинвест» на ежегодной основе проводит акции с вручением ценных призов победителям. Акция «Узбекинвестдан суюнчи» стала наиболее масштабной как в плане призового фонда, так и по числу участников финального мероприятия.
22 марта на телеканале «Ёшлар» подвели итоги широкомасштабной акции и в прямом эфире было объявлено о том, кто же стал обладателем ценных подарков и главного приза — автомобиля Nexia 3.
Объявление победителей акции в прямом эфире позволило привлечь к экранам тысячи соотечественников и пользователей Instagram, Youtube, Facebook. Определение победителей проходило под наблюдением членов независимой комиссии, в которую вошли известные ведущие, артисты и администрация телеканала «Ёшлар».
Представители «Узбекинвест» побеседовали с призерами и поинтересовались, каково чувствовать себя счастливчиком.
Хажиев Хожимурад из Ташкента, выиграл холодильник:
«Всегда оформляю полис в компании „Узбекинвест“, но в подобные акции никогда особо не верил. Поверил в удачу только тогда, когда увидел свое имя в списке победителей. Конечно, очень удивился и обрадовался, всегда приятно выигрывать. Буду участвовать и в других акциях».
Умида Зайнутдинова из Чирчика, выиграла телевизор Artel:
«До победы скептически относилась к розыгрышам и не верила в прозрачность призовых акций. Последний раз просто оформила полис в компании „Узбекинвест“, но особо ни на что не надеясь. Оказывается, есть справедливость, оказывается, все честно».
Кулдашев Вали, выиграл кондиционер:
«Для меня и моих родственников это стало приятной неожиданностью, большое вам спасибо! Спасибо вашему руководству и всей компании за этот праздник для нас».
Запись прямого эфира на телеканале «Ёшлар» можно посмотреть по ссылке.
Испытать свою удачу можно, став участником действующей акции «Чаққон суғурта» от «Узбекинвест» с ценными призами.
Страховая компания «Узбекинвест» сердечно благодарит всех своих клиентов за оказываемое доверие и лояльность.
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