Постановлением Кабинета Министров Бахром Боходирович Ашрафханов освобожден от должности исполнительного директора Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, сообщило УзА. На этом посту он проработал с 17 сентября 2019 года.

Как сообщили «Газете.uz» источники в правительстве, Бахром Ашрафханов станет послом Узбекистана в Азербайджане. Кто возглавит Пенсионный фонд, пока неизвестно.

Бахром Ашрафханов (1969 г. р.) — выпускник Ташкентского политехнического института (1990), Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Университета Кентукки (США, 1994).

До назначения руководителем Пенсионного фонда работал (с февраля 2019 года) заместителем министра финансов по социальным вопросам, а ранее (с сентября 2018 года) — и. о. председателя правления компании «Узбекнефтегаз». В 2016—2018 годах был послом Узбекистана в России.