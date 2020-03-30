Четвертая четверть в школах Узбекистана впервые начнется дистанционно. Во время каникул Министерство народного образования и Национальная телерадиокомпания разработали специальные телеуроки для учащихся всех классов.
Уроки будут идти по 15 минут, за это время будет объясняться теория и даваться домашнее задание. По вечерам уроки будут транслироваться повторно. Записи также будут выкладываться в интернете. Министр народного образования Шерзод Шерматов посоветовал школьникам смотреть уроки и на узбекском, и на русском языках.
Для трансляции уроков каналы National Geographic Wild, Eurosport и «Охота и рыбалка» цифрового телевидения UzDigital TV временно переведены в открытый режим и должны появиться автоматически в списке каналов (если не появились, нужно воспользоваться автопоиском, номера технической поддержки 78−129−90−00 или 1065.). У абонентов кабельного и IP-телевидения каналы могут быть другими.
Расписание уроков
Канал National Geographic Wild:
1-й класс: на узбекском языке — с 8:30 до 9:15, на русском — с 9:15 до 10:30;
2-й класс: на узб. яз. — с 10:00 до 11:15, на рус. яз. — с 10:45 до 12:15;
3-й класс: на узб. яз. — с 11:30 до 12:15, на рус. яз. — с 12:15 до 13:15;
4-й класс: на узб. яз. — с 13:00 до 15:15, на рус. яз. — с 13:45 до 16:15.
Канал Eurosport:
5-й класс: на узб. яз. — с 8:30 до 9:15, на рус. яз. — с 9:30 до 10:15;
6-й класс: на узб. яз. — с 10:30 до 11:15, на рус. яз. — с 11:30 дан 12:15 гача
7-й класс: на узб. яз. — с 12:30 до 13:15, на рус. яз. — с 13:30 дан 14:15 гача
8-й класс: на узб. яз. — с 14:30 до 15:15, на рус. яз. — с 15:30 дан 16:15 гача
Канал «Охота и рыбалка»:
9-й класс: на узб. яз. — с 8:30 до 9:30, на рус. яз. — с 9:45 до 10:45;
10-й класс: на узб. яз. — с 10:45 до 11:45, на рус. яз. — с 11:30 до 12:45;
11-й класс: на узб. яз. — с 11:45 до 12:45, на рус. яз. — с 12:45 до 14:00.
В расписании могут быть изменения. Обо всех новостях и изменениях сообщается на сайте МНО, в социальных сетях министерства (Facebook, Telegram).
Помимо телеканалов, уроки будут доступны через интернет:
Online maktab (специальный Telegram-канал МНО).
Что делать тем, у кого нет телевизора или доступа в интернет? МНО советует родителям связаться с учителями по телефону и уточнить темы и домашние задания, которые школьник может освоить и выполнить самостоятельно по учебнику.