Министерство юстиции Узбекистана 28 марта зарегистрировало Положение о временном порядке перевода работников на дистанционный режим, по гибкому графику работы или на дому в период действия карантинных мер.

Согласно документу, в период карантина работодатель, с согласия работника, может перевести его на дистанционную работу, гибкий график работы или работу на дому. Этим правом в первую очередь пользуются беременные женщины, пожилые люди, инвалиды и работники с хроническими заболеваниями.

Перевод работника на работу в дистанционном режиме, по гибкому графику работы или на дому оформляется приказом работодателя.

В изменениях к трудовому договору о переводе на дистанционную работу, наряду с другими условиями труда, указывается следующее:

порядок взаимодействия по электронному документообороту;

обеспечение работника необходимым оборудованием для работы, установление порядка использования технических средств;

обеспечение работника необходимым оборудованием для работы, установление порядка использования технических средств; обеспечение работника средствами связи, использование сети интернет;

условия возмещения ущерба в случае повреждения техники, предоставленной работодателем работнику;

условия возмещения ущерба в случае повреждения техники, предоставленной работодателем работнику; порядок возмещения расходов при использовании работником личного оборудования, технических средств, сети интернет;

обязанности работника и работодателя по необходимой охране труда и соблюдению условий труда;

условия перевода работника на постоянную работу при возникновении производственной потребности.

За работниками, переведенными на этот способ работы, сохраняется право на получение трудового отпуска, временной нетрудоспособности, а также иные права, предусмотренные законодательством и коллективным договором.