Профессор Университета Корё (Южная Корея) Цой Чже Ук начал работу в качестве международного эксперта в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, эксперт был приглашен для получения рекомендаций о том, какие действия нужно предпринять в эти дни, организации совместной работы и согласования сегодняшней методологии борьбы с коронавирусом исходя из опыта всего мира и Республики Корея.

Вместе с экспертом также планируется уделять особое внимание лечению пациентов с коронавирусной инфекцией и расширению использования медицинских технологий, чтобы ускорить их выздоровление.