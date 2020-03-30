Пациент, о подтверждении коронавируса у которого сообщено в понедельник (145-й случай), проходит лечение в Кашкадарьинской областной инфекционной больнице в Карши, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Он является 14-летним племянником мужчины, скончавшегося после заражения этой инфекцией 28 марта (всего скончалось два человека).

Состояние пациента оценивается как средней тяжести. Здоровье родственников и других граждан, контактировавшие с пациентом, также взято на контроль, отметили в Минздраве.

Еще два пациента с коронавирусом из Кашкадарьинской области проходят лечение в НИИ вирусологии в Ташкенте.

У 20 пациентов в настоящее время наблюдается пневмония. Состояние 3 пациентов тяжелое, 2 — сравнительно тяжелое.