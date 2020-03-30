Во всем мире наблюдается беспрецедентный рост числа удаленных работников в связи с известными обстоятельствами. Удаленная работа — это новая тенденция во многих сферах, заставшая Узбекистан внезапно. Вспышка вируса вынудила многие бизнес-проекты перевести сотрудников на удаленную форму взаимодействия с командой, партнерами и клиентами. Руководителям необходимо спланировать работу своих компаний для поддержания работоспособности. Именно сейчас формируется новая реальность, в которой предстоит работать в ближайшем будущем.

Цифровая революция свела к минимуму ценность офиса как точки доступа к инфраструктуре. Облачные технологии и мобильный интернет позволяют сотрудникам эффективно взаимодействовать с командой, находясь дома. Видеоконференцсвязь помогает решать сложные ситуации вместе со своей командой дистанционно.

Что такое веб-конференции Cisco WebEx?

Cisco WebEx — это облачные сервисы для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами.

Современный бизнес требует скорости, простоты коммуникаций, качества связи и минимизации расходов на организационные процессы. Решения для совместной работы Cisco помогут принять этот вызов, а удобные технологии позволят сделать коммуникацию в информационной среде более гибкой, подняв компанию на новый уровень.

Какие задачи помогут решить сервисы Cisco WebEx:

обучение и проведение мозговых штурмов с участием территориально распределенных коллег, клиентов и партнеров;

проведение вебинаров и учебных лекций на большую аудиторию;

удаленная демонстрация новых продуктов и программных решений любой сложности;

поддержка пользователей, находящихся удаленно от специалистов обслуживания;

создание полноценных обучающих видеороликов за счет возможности записи всего, что происходит во время конференции.





Основные преимущества применения новых технологий:

унифицированные коммуникации Cisco дают возможность объединения приложений голосовой и видеосвязи, а также мобильного доступа;

100 виртуальных комнат, предоставленных на одну компанию, позволит проводить 100 параллельных сессий;

доступность на Windows, Android, iOS устройствах;

совместный доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и другим приложениям;

чат и обмен мгновенными сообщениями.

Оставить заявку на 90-дневную бесплатную версию сервиса можно по ссылке.

200 млн активных пользователей в месяц уже выбрали Cisco WebEx.

Материал подготовлен при поддержке CA Distribution, генерального партнера Abris Distribution в Узбекистане, одной из ведущих компаний в сфере предоставления IT-продукции и решений в Центральной Азии и странах Кавказа на протяжении более 20 лет.

Сайт: ca-dc.uz

E-mail: info@ca-dc.uz

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