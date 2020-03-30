Во всем мире наблюдается беспрецедентный рост числа удаленных работников в связи с известными обстоятельствами. Удаленная работа — это новая тенденция во многих сферах, заставшая Узбекистан внезапно. Вспышка вируса вынудила многие бизнес-проекты перевести сотрудников на удаленную форму взаимодействия с командой, партнерами и клиентами. Руководителям необходимо спланировать работу своих компаний для поддержания работоспособности. Именно сейчас формируется новая реальность, в которой предстоит работать в ближайшем будущем.
Цифровая революция свела к минимуму ценность офиса как точки доступа к инфраструктуре. Облачные технологии и мобильный интернет позволяют сотрудникам эффективно взаимодействовать с командой, находясь дома. Видеоконференцсвязь помогает решать сложные ситуации вместе со своей командой дистанционно.
Что такое веб-конференции Cisco WebEx?
Cisco WebEx — это облачные сервисы для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами.
Современный бизнес требует скорости, простоты коммуникаций, качества связи и минимизации расходов на организационные процессы. Решения для совместной работы Cisco помогут принять этот вызов, а удобные технологии позволят сделать коммуникацию в информационной среде более гибкой, подняв компанию на новый уровень.
Какие задачи помогут решить сервисы Cisco WebEx:
- обучение и проведение мозговых штурмов с участием территориально распределенных коллег, клиентов и партнеров;
- проведение вебинаров и учебных лекций на большую аудиторию;
- удаленная демонстрация новых продуктов и программных решений любой сложности;
- поддержка пользователей, находящихся удаленно от специалистов обслуживания;
- создание полноценных обучающих видеороликов за счет возможности записи всего, что происходит во время конференции.
Основные преимущества применения новых технологий:
- унифицированные коммуникации Cisco дают возможность объединения приложений голосовой и видеосвязи, а также мобильного доступа;
- 100 виртуальных комнат, предоставленных на одну компанию, позволит проводить 100 параллельных сессий;
- доступность на Windows, Android, iOS устройствах;
- совместный доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и другим приложениям;
- чат и обмен мгновенными сообщениями.
Оставить заявку на 90-дневную бесплатную версию сервиса можно по ссылке.
200 млн активных пользователей в месяц уже выбрали Cisco WebEx.
Материал подготовлен при поддержке CA Distribution, генерального партнера Abris Distribution в Узбекистане, одной из ведущих компаний в сфере предоставления IT-продукции и решений в Центральной Азии и странах Кавказа на протяжении более 20 лет.
Сайт: ca-dc.uz
E-mail: info@ca-dc.uz
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валиулин владислав
У нас скайп не работает
Асхат Незаметдинов
Людей кормит земля. Сейчас, из-за запретов на передвижение, многие производства, производящие продукты питания, фермерские хозяйства, мясо-молочные хозяйства, птицефабрики, мукомольные заводы, масложировые заводы не в состоянии продолжать работать. Почему никто не поднимает эту тему. Без еды человек может прожить всего 30 дней.