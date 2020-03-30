Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции заявило, что информация о продлении разрешения на пользование личными автомобилями до 1 апреля является неверной.

Фотографии с объявлениями о том, что требование наличия специального разрешительного стикера для передвижения на автомобилях вступит в силу с 1 апреля, а не с 30 марта, появились в социальных сетях утром.

Как заявили в агентстве, эти объявления уже убраны из центров госуслуг.

До 20 апреля передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями разрешено только при наличии стикера.

Отправить заявку на получение стикера можно через Единый портал интерактивных госуслуг: https://my.gov.uz/uz/service/335.