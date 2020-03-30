В Узбекистане выявлен 150-й случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Инфекция выявлена у жительницы столицы, говорится в сообщении.
Фото: Министерство здравоохранения
В Узбекистане выявлен 150-й случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Инфекция выявлена у жительницы столицы, говорится в сообщении.
|🦠Коронавирус в Узбекистане
|В мире
|150
|7
|2
|720 117
|149 082
|33 925
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
Сегодня, 21:09
Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:41
Сегодня, 17:50
Сегодня, 16:06
Сегодня, 15:15